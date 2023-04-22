Форвард «Химок» Садыгов — о Юране: если он намекал на меня, пусть скажет в лицо

Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался об увольнении Сергея Юрана. Футболист также ответил на вопрос, мог ли он послужить причиной ухода специалиста из клуба.
«Почему уволили Юрана? Честно, не знаю. В руководстве приняли такое решение. Я могу спросить руководство? Зачем? По этой логике я и про всех остальных тренеров должен был спрашивать. Но это не моё дело. Он сказал, что после его ухода кто-то получит больше игровой практики? А про кого он сказал? Можно на любого подумать! Например, Аяз Гулиев у Юрана тоже не много играл. Да и Виталий Гудиев. А разве я при Гогниеве начал часто играть? В основном на замену выходил.
Юран на меня намекал? Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение — пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» — если пересечёмся, я руку убирать не стану. Пожму.
Причём он же не сразу об этом сказал, а спустя какое-то время. В «Химках» у меня с ним были нормальные отношения. Не знаю, как он относится ко мне сейчас. Но летом всё было в рабочем режиме — он говорил, что рассчитывает на меня», — приводит слова Садыгова «Спорт-экспресс».
- 22 апреля 2023
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