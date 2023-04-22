Виктор Гусев назвал любимого футболиста в «Динамо»

Российский комментатор Виктор Гусев назвал полузащитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева своим любимым футболистом.

«Мой любимый футболист — Скопинцев. Но, если спросить на улице, кто играет в «Динамо», Скопинцева не вспомнит никто.

Назовут Смолова? Да. Но это особая фигура. У Фёдора травмы. Он уже был в «Динамо», вернулся...» — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дмитрий Скопинцев провёл 22 матча, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету футболиста девять матчей в Фонбет Кубке России.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 23 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 55 очков.