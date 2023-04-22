Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — об адаптации Нуньеса: он забьёт много голов, не стоит оценивать его дебютный сезон

Клопп — об адаптации Нуньеса: он забьёт много голов, не стоит оценивать его дебютный сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об адаптации в команде нападающего Дарвина Нуньеса после перехода из «Бенфики».

«Дарвин — игрок с набором навыков, отличным от других наших игроков, и это хорошо. Он настоящая машина, которая забьёт много мячей. Он уже забил приличное количество голов, но, конечно, он всё ещё адаптируется».

Его английский по-прежнему не очень хорош, но мы активно работаем над этим. Не стоит оценивать его дебютный сезон, когда он складывается сложно для всей команды. Как может нападающий блистать, когда вся команда борется?

В одних случаях он был травмирован, в других отстранён. Это вообще не проблема. Мы думаем о долгосрочной перспективе. Я понимаю, что он отчаянно хочет играть с самого начала, но мы должны найти лучший способ использовать его.

Меня полностью устраивает ситуация. Я понимаю, что Дарвин не всегда в порядке. Он спокойно относится к тому, что не всегда попадает в состав. Но когда у вас впереди пять или шесть игроков, вам приходится выбирать», — приводит слова Клоппа 90min.

В текущем сезоне 23-летний Нуньес принял участие в 37 матчах в составе «Ливерпуля» во всех турнирах, забил в них 15 голов и отдал пять голевых передач.

Материалы по теме
Клопп: я не сержусь на владельцев «Ливерпуля», но не со всем, что мы делаем, согласен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023