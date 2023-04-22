Клопп — об адаптации Нуньеса: он забьёт много голов, не стоит оценивать его дебютный сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об адаптации в команде нападающего Дарвина Нуньеса после перехода из «Бенфики».

«Дарвин — игрок с набором навыков, отличным от других наших игроков, и это хорошо. Он настоящая машина, которая забьёт много мячей. Он уже забил приличное количество голов, но, конечно, он всё ещё адаптируется».

Его английский по-прежнему не очень хорош, но мы активно работаем над этим. Не стоит оценивать его дебютный сезон, когда он складывается сложно для всей команды. Как может нападающий блистать, когда вся команда борется?

В одних случаях он был травмирован, в других отстранён. Это вообще не проблема. Мы думаем о долгосрочной перспективе. Я понимаю, что он отчаянно хочет играть с самого начала, но мы должны найти лучший способ использовать его.

Меня полностью устраивает ситуация. Я понимаю, что Дарвин не всегда в порядке. Он спокойно относится к тому, что не всегда попадает в состав. Но когда у вас впереди пять или шесть игроков, вам приходится выбирать», — приводит слова Клоппа 90min.

В текущем сезоне 23-летний Нуньес принял участие в 37 матчах в составе «Ливерпуля» во всех турнирах, забил в них 15 голов и отдал пять голевых передач.