Клопп: я не сержусь на владельцев «Ливерпуля», но не со всем, что мы делаем, согласен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Я не сержусь на владельцев «Ливерпуля». Не со всем, что мы делаем, согласен, но я здесь работаю, и не для того, чтобы злиться на то, что сработает или не сработает. Если я разозлюсь, у нас внезапно не станет больше денег и ресурсов, чтобы делать всё подряд. То, как мы поступали в прошлом, – это то, как мы будем поступать в будущем.

Я не могу этого изменить, никто не смог бы этого изменить… То, что мы не выиграли четыре трофея в прошлом году, не имело никакого отношения к трансферному рынку, что мы подписали недостаточно игроков. Возможно, некоторые люди подумают, что, если бы мы подписали определённых игроков, у нас было бы на очко больше. Мы хотим привести сюда нужных игроков, которые хотят бороться за значок, бороться за клуб, развиваться вместе с нами, и всё будет хорошо», — приводит слова Клоппа The Guardian.

На данный момент «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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