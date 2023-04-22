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Защитник «ПСЖ» Рамос: я влюблён в Мадрид

Защитник «ПСЖ» Рамос: я влюблён в Мадрид
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Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос рассказал о своём переезде из Севильи в Мадрид в 19 лет, а также признался, что до сих пор влюблён в столицу Испании.

«Когда ты переезжаешь в таком молодом возрасте, всё происходит очень быстро. Вам приходится осваиваться и адаптироваться к новому городу, приспосабливаться к новому клубу, новой раздевалке. У меня всё сложилось очень легко благодаря моей семье, которая была со мной с самого начала.

Когда я приехал в Мадрид, он уже был большим городом, сейчас же он стал ещё больше. Что в нём не изменилось, так это атмосфера, этот город особенный. Я влюблён в Мадрид», — приводит слова Рамоса Esquire.com.

Рамос провёл в мадридском «Реале» 16 лет, после чего перешёл в «ПСЖ».

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