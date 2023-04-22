Жезус — о титуле АПЛ: ещё ничего не закончилось, мы по-прежнему впереди на пять очков

Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус после матча с «Саутгемптоном» (3:3) заявил, что его команда не потеряла шансов на титул чемпионов английской Премьер-лиги, несмотря на три ничьих подряд.

«Не хочу говорить о негативе, потому что мы очень позитивно настроены. Мы проводим потрясающий сезон.

Это Премьер-лига. Здесь очень сложно. Вы соревнуетесь с такими сильными командами, как «Саутгемптон». Они приезжают к вам, стараются хорошо защищаться, а затем контратакуют. Мы пропустили ранний гол, который разрушил наш план, но, я думаю, помимо этого, мы играли очень хорошо, мы чувствовали болельщиков.

Сейчас трудный момент, и нам нужно держаться вместе. Нам ещё многое предстоит сделать в этом сезоне. Ещё ничего не закончилось. Мы по-прежнему впереди на пять очков. У «Сити» две игры в запасе. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны обыграть их, вот и всё», — приводит слова Жезуса Sky Sports.

«Арсенал» набрал 75 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы две игры в запасе. Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 26 апреля, начало — в 22:00 мск.