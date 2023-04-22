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Клаудиньо: переход России в Азию? Нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов

Клаудиньо: переход России в Азию? Нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), заявив, что в футболе нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов.

«Что для меня будет значить возможный переход России в Азию? Не знаю, что ответить, но абсолютно убеждён, что в футболе нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов. Это главный клубный турнир мира, с ним ничто не сравнится. Надеюсь, российские клубы в скором времени туда вернутся», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».

УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в феврале прошлого года. Последней командой из России, выступавшей в Лиге чемпионов, был «Зенит». Петербуржцы заняли третье место в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё» в прошлом сезоне.

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