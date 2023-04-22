Клаудиньо: каждый игрок «Зенита» мог бы проявить себя в Европе

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что любой игрок сине-бело-голубых способен проявить себя в европейском чемпионате. Бразилец отметил, что в клубе собраны сильнейшие российские футболисты и топовые легионеры.

«В «Зените» отменный подбор игроков — здесь собраны сильнейшие российские футболисты и топовые легионеры. Каждый мог бы проявить себя в Европе», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».

«Зенит» выиграл четыре последних розыгрыша чемпионата России. В прошедшее зимнее трансферное окно сообщалось об интересе французского «ПСЖ» к нападающему команды Малкому. По сообщениям СМИ, полузащитник «Зенита» Далер Кузяев настроен продолжить свою карьеру в Европе, покинув российский клуб на правах свободного агента летом.