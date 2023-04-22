«Брайтон» хочет € 60 млн за Мак Аллистера. «МЮ» и «Ливерпуль» — фавориты

Руководство «Брайтона» намерено выручить не менее € 60 млн за своего полузащитника Алексиса Мак Аллистера. Фаворитами на подписание игрока являются «Манчестер Юнайтед и «Ливерпуль», сообщает TyC Sports.
Ранее сообщалось, что боссы лондонского «Челси» также желают подписать хавбека «Брайтона», чтобы воссоздать связку Мак Аллистера с Энцо Фернандесом. Полузащитники играли вместе на победном для сборной Аргентины чемпионате мира 2022 года.
Недавно появилась информация о том, что Мак Аллистер точно покинет «Брайтон» в предстоящее трансферное окно.
24-летний Мак Аллистер выступает за «Брайтон» с 2020 года. Полузащитник сыграл за английский клуб в 29 матчах во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись 10 голами и двумя результативными передачами.
Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2025 года. Трансферная стоимость игрока по данным интернет-портала Transfermrkt – € 42 млн.
- 22 апреля 2023
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