Отец Мак Аллистера подтвердил, что летом полузащитник покинет «Брайтон»

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Карлос Мак Аллистер, отец полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, признался, что ожидает, что футболист покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

«Думаю, в следующее трансферное окно он сменит клуб. Мы пока не знаем, куда он перейдёт конкретно, в целом переговоры только начинаются, но, скорее всего, в июле Алексис будет играть за другую команду», — приводит слова Карлоса Мак Аллистера 90min.

Ранее появилась информация, что чемпионом мира заинтересовались лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

24-летний Мак Аллистер играет за «Брайтон» с 2020 года. Полузащитник сыграл за английский клуб в 29 матчах во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись 10 голами и двумя результативными передачами.

Контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года.