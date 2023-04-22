«Волгарь» обыграл «Велес» в матче Первой лиги

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Центральный» в Астрахани прошёл матч 28-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местный «Волгарь» и московский «Велес». Финальный свисток Андрея Фисенко зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте: Данила Козлов вывел хозяев вперёд. На 77-й минуте Камиль Муллин удвоил преимущество своей команды. Единственный мяч в составе «Велеса» на 86-й минуте забил Ираклий Логуа.

«Волгарь» набрал 43 очка и закрепился на пятой строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги. В следующем туре команда сыграет в Набережных Челнах с «КАМАЗом». «Велес» с 28 очками идёт на 15-й позиции. В следующем туре команду ожидает домашний матч с «Шинником».