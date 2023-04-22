«Бавария» проиграла три матча из семи при Тухеле. При Нагельсмане — три в 37

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Мева-Арена» прошёл матч 29-го тура немецкой Бундеслиги. Встречались местный «Майнц» и мюнхенская «Бавария». Финальный свисток зафиксировал волевую победу домашней команды со счётом 3:1. Это поражение стало для «Баварии» третьим в семи матчах при Томасе Тухеле. При Юлиане Нагельсмане, который был уволен в марте, мюнхенцы проиграли трижды в 37 встречах.
Ранее сообщалось, что Нагельсман возьмёт паузу после увольнения из «Баварии» и не вернётся к тренерской работе до конца сезона. Однако «Челси» заинтересован в сотрудничестве с немецким специалистом с июля этого года. Позднее появилась информация, что Нагельсман отказался от работы в составе лондонского клуба, предпочтя вариант с «Тоттенхэмом». Сам специалист опроверг эту информацию.
Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона. Видеоролик:
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