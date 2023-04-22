Убыток «Спартака» составил 1,8 млрд рублей, превысив в два раза прошлогодний показатель

Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2022 составил 1,8 млрд рублей, следует из финансовой отчётности клуба. Данный показатель вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.
Выручка «Спартака» в 2022 году составила 5,8 млрд рублей (сократилась на 27%). Расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности (себестоимость продаж), снизились на 14,4%. Этот показатель равен 7,7 млрд рублей.
Расходы на оплату труда по итогам года составили 5,253 млрд рублей. Зарплатная ведомость клуба сократились на 21,6% по сравнению с предыдущим сезоном.
Прочие доходы клуба показали рост на 47,8% — до 3,6 млрд рублей. В свою очередь, прочие расходы составили 3,89 млрд рублей, увеличившись за год на 61,1%.
В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 45 очков в 23 играх. Прошлый сезон команда завершила на десятом месте, имея в активе 38 очков.
- 22 апреля 2023
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