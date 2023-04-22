Мюллер: игра «Баварии» была абсолютно ущербной, в том числе и для меня лично
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги матча 29-го тура Бундеслиги, в котором его команда уступила «Майнцу» со счётом 3:1.
«Конечно, поражение всегда является для нас жестоким разочарованием и воспринимается, как крайнее несоответствие ожидания и реальности. В той ситуации, в которой мы находимся, это имеет ещё большее значение.
Сегодняшняя игра была абсолютно ущербной, в том числе и для меня лично. Влияют ли на команду предыдущие неудачи? Интересный вопрос. Я не могу сказать. Мы можем многое предположить», — приводит слова Мюллера Sky Sport Germany.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, но «Боруссия» может опередить мюнхенцев на одно очко, если обыграет «Айнтрахт».
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