«Зенит» уверенно обыграл московское «Динамо»

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В центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Зенит» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте вингер «Зенита» Малком реализовал пенальти.

На 68-й минуте Малком откликнулся на передачу своего соотечественника Клаудиньо и отправил мяч в сетку ворот «Динамо». Этот гол стал для бразильца вторым в матче.

За десять минут до конца основного времени матча забитым голом отметился динамовец Даниил Фомин.

На 87-й минуте с передачи Малкома отличился вингер «Зенита» Андрей Мостовой.

Таким образом, «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.