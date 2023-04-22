«Зенит» не проигрывает московским командам в РПЛ дома 22 матча
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На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретились местный «Зенит» и московское «Динамо». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1. «Зенит» довёл свою беспроигрышную домашнюю серию с московскими командами в РПЛ до 22 матчей. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Последнее поражение «Зенита» в Санкт-Петербурге от московского клуба было более пяти лет назад – в октябре 2017 года в матче с «Локомотивом».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков. «Зенит» является действующим победителем турнира.
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