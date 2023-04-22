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Химки — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
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«Зенит» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция, 24-й тур РПЛ, где смотреть, «Химки» — «Торпедо», «Факел» — «Оренбург»

«Зенит» с «Динамо» зажгут в Питере! А у Талалаева самый принципиальный матч. РПЛ онлайн
Полина Куимова Михаил Рождественский
,
24-й тур РПЛ: прямая онлайн-трансляция
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Приветствуем вас, друзья! Если вы зашли на эту страницу, значит, вы неравнодушны к российскому чемпионату. Спешим обрадовать: футбола сегодня будем много и самого разнообразного. Стартует 24-й тур РПЛ!

Откроют игровой день географические и турнирные соседи — «Химки» с «Торпедо». Ярчайшая иллюстрация журналистского клише «матч за шесть очков», но это так и есть! Проигравшему будет невероятно сложно выбраться со дна. Скорее всего — невозможно.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футбольный Воронеж прекрасен своим антуражем, но местная команда пока ему соответствует не вполне. Нужно исправляться и побеждать — иначе обратно в Первую лигу недолго загреметь!

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А на «десерт» — «Зенит» — «Динамо». Это всегда ярко и жарко вне зависимости от турнирного расклада. Не сомневаемся, что будет так и в этот раз. Оставайтесь на «Чемпионате», и вы не пропустите ни одного достойного внимания события 24-го тура!

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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