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«Зенит» с «Динамо» зажгут в Питере! А у Талалаева самый принципиальный матч. РПЛ онлайн

Приветствуем вас, друзья! Если вы зашли на эту страницу, значит, вы неравнодушны к российскому чемпионату. Спешим обрадовать: футбола сегодня будем много и самого разнообразного. Стартует 24-й тур РПЛ!

Откроют игровой день географические и турнирные соседи — «Химки» с «Торпедо». Ярчайшая иллюстрация журналистского клише «матч за шесть очков», но это так и есть! Проигравшему будет невероятно сложно выбраться со дна. Скорее всего — невозможно.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Химки Химки Не начался Торпедо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Футбольный Воронеж прекрасен своим антуражем, но местная команда пока ему соответствует не вполне. Нужно исправляться и побеждать — иначе обратно в Первую лигу недолго загреметь!

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

А на «десерт» — «Зенит» — «Динамо». Это всегда ярко и жарко вне зависимости от турнирного расклада. Не сомневаемся, что будет так и в этот раз. Оставайтесь на «Чемпионате», и вы не пропустите ни одного достойного внимания события 24-го тура!