«Вальядолид» обыграл «Жирону» в матче чемпионата Испании
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Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Вальядолид» и «Жирона». Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте: с передачи Гонсало Платы отличился Мончу.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Вальядолид» набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре команда встретится с «Валенсией» в гостях, а затем дома сыграет с мадридским «Атлетико». «Жирона» с 38 очками располагается на 10-й позиции. В предстоящем туре команду ждёт матч с мадридским «Реалом» дома.
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