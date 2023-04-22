«Вальядолид» обыграл «Жирону» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании. Встречались местный «Вальядолид» и «Жирона». Финальный свисток Марио Мелеро Лопеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте: с передачи Гонсало Платы отличился Мончу.

Гол Мончу. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Вальядолид» набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре команда встретится с «Валенсией» в гостях, а затем дома сыграет с мадридским «Атлетико». «Жирона» с 38 очками располагается на 10-й позиции. В предстоящем туре команду ждёт матч с мадридским «Реалом» дома.