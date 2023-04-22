Главный тренер «Динамо» Йоканович: почему «Зенит» доминирует в РПЛ? Нет конкретного ответа

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после матча с «Зенитом» (1:3) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о доминации соперника в чемпионате России.

«Почему «Зенит» доминирует в РПЛ? В данном случае нет конкретного ответа. Вы, наверное, лучше знаете. «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов. Если говорить о нас, то мы не так близки к ним. У нас достаточно молодая команда, не так много игроков высокого уровня. Но мы стремимся становиться лучше. И хотим приблизиться к «Зениту», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.