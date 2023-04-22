Главный тренер «Динамо» Йоканович: почему «Зенит» доминирует в РПЛ? Нет конкретного ответа

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после матча с «Зенитом» (1:3) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги высказался о доминации соперника в чемпионате России.
«Почему «Зенит» доминирует в РПЛ? В данном случае нет конкретного ответа. Вы, наверное, лучше знаете. «Зенит» – команда уровня Лиги чемпионов. Если говорить о нас, то мы не так близки к ним. У нас достаточно молодая команда, не так много игроков высокого уровня. Но мы стремимся становиться лучше. И хотим приблизиться к «Зениту», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.
- 22 апреля 2023
-
21:41
-
21:41
-
21:35
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:42
-
20:33
-
20:32
-
20:28
-
20:26
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:51
-
19:42
-
19:35
-
19:27
-
19:23