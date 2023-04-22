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Гвардиола: фанаты «МЮ» боятся, что «Сити» возьмёт требл? Мы соседи, им не стоит бояться

Гвардиола: фанаты «МЮ» боятся, что «Сити» возьмёт требл? Мы соседи, им не стоит бояться
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об опасении болельщиков «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного выигрыша «горожанами» трёх трофеев в сезоне.

«Болельщики «МЮ» боятся, что мы возьмём требл? Мы соседи, им не стоит бояться. Соседи всегда доброжелательно относятся друг к другу», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0. В английской Премьер-лиги клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от «Арсенала», сыгравшего на два матча больше, на пять очков. Встреча команд состоится 26 апреля. В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом».

«Манчестер Юнайтед» выигрывал чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов в 1999 году.

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