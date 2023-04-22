Гвардиола: фанаты «МЮ» боятся, что «Сити» возьмёт требл? Мы соседи, им не стоит бояться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об опасении болельщиков «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного выигрыша «горожанами» трёх трофеев в сезоне.

«Болельщики «МЮ» боятся, что мы возьмём требл? Мы соседи, им не стоит бояться. Соседи всегда доброжелательно относятся друг к другу», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0. В английской Премьер-лиги клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы, отставая от «Арсенала», сыгравшего на два матча больше, на пять очков. Встреча команд состоится 26 апреля. В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом».

«Манчестер Юнайтед» выигрывал чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов в 1999 году.