«Монако» без Головина в составе разгромно проиграл «Лансу»

Завершился матч 32-го тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Монако». Монегаски разгромно проиграли своему сопернику — 0:3.
«Ланс» повёл в счёте в два мяча уже к 15-й минуте благодаря дублю своего нападающего Луа Опенды. Закрепил успех полузащитник Адриен Томассон, установивший окончательный счёт на 56-й минуте – 3:0.
Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог принять участия в матче, так как незадолго до выезда команды из отеля почувствовал недомогание. Российского хавбека в составе монегасков заменил Исмаил Якобс.
Благодаря сегодняшней победе «Ланс» опередил «Марсель» и временно расположился на второй строчке чемпионата Франции, имея 66 баллов в активе.
«Монако» занимает четвёртое место в Лиге 1, набрав 61 очко в 32 играх и отставая на три балла от «Марселя», идущего третьим. Свой матч 32-го тура чемпионата Франции бело-голубые проведут в воскресенье, 23 апреля, с «Лионом» на выезде. Начало игры – в 21:45 мск.
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