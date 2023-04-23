Руни: у нас была эпоха Месси и Роналду, теперь пришло время Холанда и Мбаппе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне являющийся главным тренером «Ди Си Юнайтед», Уэйн Руни высоко оценил игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«У нас была эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду, теперь пришло время Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Когда рядом есть такой талант, как он, нужно просто наслаждаться этим, даже если он носит футболку «Манчестер Сити». Я всегда чувствовал, что Холанд был тем игроком, который собирался привести «Сити» туда, куда им нужно было идти. Однако я был неправ в одном. Я сказал, что Холанд способен забивать по голу за игру в АПЛ, а на самом деле у него 32 гола в 28 матчах. Очень редко можно увидеть кого-то настолько смертоносного», — приводит слова Руни Give me Sport со ссылкой на The Times.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 48 голов и сделал шесть результативных передач.

Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?