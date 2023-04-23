Рюдигер: Перес написал мне в 2016-м. Письмо до сих пор у меня
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Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер признался, что президент клуба Флорентино Перес написал ему, когда он получил травму крестообразных связок колена.
«В 2016 году я получил письмо от Флорентино Переса, это письмо до сих пор у меня перед глазами. Тогда я сказал, что однажды перееду в Мадрид. Перес пожелал мне скорейшего выздоровления. Я не мог в это поверить! Письмо до сих пор у меня, оно хранится у моей мамы», — цитирует Рюдигера Goal.
В начале лета 2016 года Антонио Рюдигер травмировал колено на тренировке в расположении сборной Германии и пропустил Евро-2016.
В 2022 году немецкий защитник, ставший победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Челси», присоединился к «Реалу» на правах свободного агента.
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