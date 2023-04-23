Президент «Торпедо»: теперь игры надо начинать сразу с пенальти в наши ворота

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался после поражения команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:4).

«Соперник принципиальный. До второго пенальти игра была наша — вели в счёте, мяч был у нас. Спокойно надо было доводить игру до логического завершения, но решили сами себе забить три гола. У нас самих претензии к нам самим. Единственное — нам игры теперь, видимо, надо начинать сразу с пенальти, судя по количеству одиннадцатиметровых в наши ворота. То есть начинаем игру — и нам сразу бьют пенальти.

Есть ощущение предвзятости по отношению к «Торпедо»? Если за четыре игры шесть пенальти ставятся, есть такое ощущение. Не знаю, почему судьи ошибаются, надеюсь, это технические ошибки.

Планируем ли обращаться в ЭСК? Посмотрим. Если есть куда и зачем обращаться, значит, будем.

Я говорил о том, что Клотет просто засунул руки в карманы в матче со «Спартаком»? Появилось видео? Судьи обвинили тренера в том, что он вытащил карманы и показал этот жест. Этого жеста на камере нет. Подали апелляцию? Подаём.

Игра с «Химками» была решающей в плане борьбы за место в РПЛ? Одна из решающих. Теперь ещё сложнее стало.

Инициативы по изменению формата чемпионата? Пока не изучал вопрос. Планируем ли инициировать расширение РПЛ? На мой взгляд, мы должны фокусироваться на развитии клуба и заниматься развитием нашей спортивной вертикали. Если будут озвучены инициативы лигой, мы свою позицию скажем. Но инициировать мы точно не будем.

Работа Андрея Талалаева? Поздравляем с победой. Желаем, чтобы количество побед в его новых клубах было больше, чем с нами. Видимо, другие клубы, с которыми получается выигрывать, более родные», — приводит слова Савина «РБ Спорт».