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Руни: Рамсдейл напоминает мне Петера Шмейхеля, его не смутит Эрлинг Холанд

Руни: Рамсдейл напоминает мне Петера Шмейхеля, его не смутит Эрлинг Холанд
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о вратаре лондонского «Арсенала» Аароне Рамсдейле и поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Манчестер Сити».

«Я его большой поклонник. Несмотря на свою ошибку в матче с «Саутгемптоном», он совершил ряд фантастических спасений и сыграл с огромным энтузиазмом. Он напоминает мне Петера Шмейхеля. Очевидно, что Рамсдейлу нужно продолжать совершенствоваться, чтобы приблизиться к уровню Шмейхеля, но в целом он очень близок к датчанину.

Его не смутит Эрлинг Холанд, а Микель Артета наверняка захочет, чтобы его защитники тоже играли без страха против норвежца, может быть, даже слегка провоцировали его, чтобы вывести из себя», — приводит слова Руни Sky Sports.

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