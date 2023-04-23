«Урал» проиграл пять матчей в РПЛ подряд
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Екатеринбургский «Урал» потерпел поражение в матче с «Ростовом» (1:3) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Команда Виктора Гончаренко проигрывает в турнире пять встреч подряд.
Ранее «Урал» уступил ЦСКА (1:2), «Ахмату» (0:2), «Зениту» (0:2) и «Динамо» (0:1). Сейчас у «шмелей» 25 очков и 12-я строчка турнирной таблицы. «Пари НН», находящийся в зоне стыковых матчей, отстаёт от «Урала» на шесть очков.
В следующем туре «Урал» сыграет в гостях с «Краснодаром» (29 апреля), а 3 мая проведёт домашний матч с московским ЦСКА в Фонбет Кубке России. Это ответная встреча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
45-летний Гончаренко тренирует команду с 15 августа 2022 года. Он сменил на этой должности Игоря Шалимова.
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