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«Урал» — «Ростов» 1:3, результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги 23 апреля 2023 года

«Ростов» обыграл «Урал» в матче РПЛ, Комличенко оформил дубль
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На «Екатеринбург Арене» завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» принимал «Ростов». Ростовчане одержали победу со счётом 3:1.

На 19-й минуте Николай Комличенко вывел «Ростов» вперёд, а на 50-й минуте забил второй мяч. На 80-й минуте Даниэль Мишкич отыграл один мяч, а спустя 10 минут Максим Осипенко забил третий гол «Ростова», реализовав пенальти.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Голами в составе екатеринбуржцев отметились Лазар Ранджелович и Рай Влут, а в составе «Ростова» — Роман Тугарев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 24 встречах. «Урал» находится на 11-м месте, у команды 25 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 19'   0:2 Комличенко – 48'   1:2 Мишкич – 80'   1:3 Осипенко – 90'
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