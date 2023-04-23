В «Крыльях Советов» заявили, что обратятся в ЭСК по итогам матча с «Пари НН»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что клуб будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:2).
«У нас вопросов очень много. Я думаю, что мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1.
Самарские «Крылья Советов» занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков после 23 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке, заработав 19 очков по итогам 23 туров.
- 23 апреля 2023
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