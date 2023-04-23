«Севилья» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00

В матче 30-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Вильярреал». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 30-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК Севилья Севилья Не начался Вильярреал Вильярреал Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью — 1:1. В составе «Севильи» отличился Оливер Торрес. Ответный мяч забил Алекс Баэна.

«Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 29 матчей. «Севилья» находится на 13-й строчке, заработав 35 очков. Лидирует «Барселона» (73).