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«Севилья» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00

«Севилья» — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00
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В матче 30-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Вильярреал». Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера. 30-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона чемпионата Испании «Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью — 1:1. В составе «Севильи» отличился Оливер Торрес. Ответный мяч забил Алекс Баэна.

«Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 29 матчей. «Севилья» находится на 13-й строчке, заработав 35 очков. Лидирует «Барселона» (73).

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