Месси мог играть за «Атлетико» с лучшим другом. Однажды Лео даже вышел в форме мадридцев!

«Барселону» и «Атлетико» в последние годы связывает не только конкуренция за титул чемпиона Испании, но и переходы футболистов. За обе команды выступали, например, Луис Гарсия, Симау Саброза, Арда Туран, Тьяго Мотта, Луис Суарес, Давид Вилья, Антуан Гризманн, Мемфис Депай и Серхио Агуэро (не прямой трансфер). В эту компанию также мог попасть… Лионель Месси! Аргентинского форварда в 2021 году приглашали в Мадрид. Но в итоге Лео оказался в Париже.

Испания - Примера. 30-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Барселона Барселона Не начался Атлетико М Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Журналист Movistar Игнасио Мигелес в августе 2021 года поделился интересной информацией: «Теперь, когда Месси завершил подписание соглашения с «ПСЖ», я скажу вам, что одним из клубов, которые интересовались Месси, был «Атлетико». Диего Симеоне лично позвонил Месси. Лео и его семья серьёзно думали над этим вариантом. Однако этого не произошло». Главный европейский инсайдер Фабрицио Романо также отмечал, что Лео предпочёл предложение «ПСЖ». В октябре 2021 года главный тренер «Атлетико» в интервью аргентинской газете Ole заявил, что клуб действительно рассматривал вариант с приглашением Месси: «Я не звонил Лео, но я звонил Луису Суаресу, чтобы спросить, как дела у Месси, есть ли хоть малейший шанс, что он может перейти в «Атлетико». Всё длилось около трёх часов, потому что «ПСЖ» уже начал работу по подписанию Лионеля».

Луис Суарес и Лионель Месси Фото: Jose Breton/Getty Images

История выглядела бы ещё прекраснее из-за того, что в тот момент за «Атлетико» выступал один из самых близких друзей Месси – Луис Суарес. Он покинул «Барселону» летом-2020 вопреки собственному желанию. Расстаться с уругвайцем захотело руководство, что очень разозлило Месси. Также за мадридцев с 2006 по 2011 год выступал ещё один друг Лео – Серхио Агуэро. Отношения двух аргентинцев настолько близкие, что Месси является крёстным отцом сына Куна — Бенджамина. А в расположении национальной команды футболисты всегда жили вместе.

Милая история произошла на ЧМ-2022: накануне финала Агуэро, уже завершивший карьеру, въехал в номер к Месси, который жил один. Лео попросил друга сделать это, чтобы воссоздать прежнюю атмосферу. Помогло – Аргентина обыграла в финале Францию. А ради совместной игры с Месси за один клуб Агуэро в 2021 году подписал контракт с «Барсой». Но, к сожалению, поиграть вместе им было не суждено: тем же летом Лео покинул Каталонию. Серхио из-за проблем со здоровьем в декабре 2021-го завершил карьеру.

Друзья Месси и «Атлетико» – вечный союз. В текущем составе команды также выступает близкий товарищ Лео – Родриго Де Пауль. Полузащитника называют «телохранителем» Месси. Он всегда находится рядом с форвардом в расположении сборной Аргентины, влезает в любую ситуацию, связанную с другом. На этот счёт во время ЧМ-2022 в Катаре в соцсетях даже появлялось множество мемов.

Месси мог играть за «Атлетико» с лучшим другом Фото: twitter.com/footymemes21

Недавно Де Пауль в подкасте El Larguero заявил, что хотел бы видеть Месси в «Атлетико»: «Пусть переходит к нам. Мы скажем Анхелито [Корреа], чтобы он отдал ему 10-й номер, и мы найдём Лео квартиру в центре Мадрида».

Диего Годин экс-капитан «Атлетико» «Почему бы Месси не перейти в «Атлетико»? Клуб борется за все трофеи, это великий клуб. Я уверен, что команда приняла бы его с распростёртыми объятиями».

Однако Лео вряд ли рассматривает вариант с переходом в «Атлетико» летом. Тем более что и предложений из Мадрида не поступало. Наиболее вероятно, что аргентинец вернётся в родную «Барсу» и в составе каталонцев продолжит клепать голы в ворота команды, где играют его друзья. К слову, «Атлетико» – второй клуб в списке Лионеля по количеству забитых мячей (32). Чаще Месси огорчал только «Севилью» (38).

Но однажды Лео всё же сыграл в футбол в форме «Атлетико». В 2009 году он принял участие в благотворительном матче, состоявшемся в Аргентине. На поле вышли команды друзей Макси Родригеса и Хавьера Санетти. Месси сыграл по тайму за тех и других. Родригес на тот момент являлся капитаном «Атлетико», его команда играла в форме мадридцев. Лионель провёл первые 45 минут в его составе, выйдя на поле в красно-белой футболке. Символизма матчу добавило то, что он проходил в родном городе Месси – Росарио, на домашнем стадионе его первого клуба – «Ньюэллс Олд Бойз».

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» в прямом эфире покажет Okko . Начало игры — 23 апреля в 17.15 мск.

Так что у Лионеля и «Атлетико» – богатая история взаимоотношений. С большой долей вероятности в следующем сезоне аргентинец снова сыграет со старыми друзьями в матче чемпионата Испании. А пока «Барса» постарается одержать победу над «Атлетико» без своей легенды.