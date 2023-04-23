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Прибыль «Крыльев Советов» в 2022 году составила 582,4 млн рублей

Чистая прибыль самарских «Крыльев Советов» по итогам 2022 года увеличилась с 2,1 млн до 582,4 млн рублей, следует из финансовой отчётности клуба.

Выручка самарского клуба составила 686,9 млн рублей (выросла в 2,8 раза). В свою очередь, расходы, связанные с получением доходов по основному виду деятельности (себестоимость продаж), достигли отметки почти в 2 млрд рублей.

Расходы на оплату труда сотрудников по сравнению с 2021 годом возросли на 38,6% — до 1,57 млрд рублей.

Клуб сумел компенсировать убытки от продаж за счёт прочих доходов, которые за отчётный период выросли на 57,7% и составили чуть больше 2 млрд рублей.

Показатель безвозмездных поступлений в 2022 году составил 1,52 млрд рублей, увеличившись в полтора раза в сравнении с прошлогодним. 104 млн рублей клуб получил в качестве «прочих поступлений». Общая сумма поступлений в 2022 году составила 2,7 млрд рублей.

После 23 туров чемпионата России «Крылья» занимают 12-е место, набрав 25 очков. Отрыв от зоны стыковых матчей в данный момент составляет шесть очков.

В прошлом сезоне РПЛ самарская команда финишировала на восьмом месте, заработав по ходу чемпионата 41 очко в 30 играх.