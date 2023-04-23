В финале Кубка Англии впервые в истории встретятся два манчестерских клуба

Впервые в истории старейшего футбольного турнира, Кубка Англии, в финале сыграют два клуба из Манчестера. 3 июня за трофей поспорят «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
23 апреля в полуфинальном матче «красные дьяволы» в серии пенальти дожали «Брайтон» (7:6), тогда как основное время закончилось вничью со счётом 0:0. За день до этого билет в финал оформили «горожане» Пепа Гвардиолы, разгромившие со счётом 3:0 «Шеффилд Юнайтед», хет-трик оформил Рияд Марез.
Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль». В серии пенальти мерсисайдцы переиграли «Челси» (основное время матча завершилось со счётом 0:0). Добавим, что абсолютным рекордсменом по количеству завоёванных трофеев Кубка Англии является лондонский «Арсенал» (14), «Манчестер Юнтайтед» занимает второе место (12), у «Сити» только шесть кубков.
- 23 апреля 2023
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