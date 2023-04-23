«Унион» с минимальным счётом обыграл «Боруссию» М в выездном матче Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. «Унион» одержал победу со счётом 1:0.

Первый тайм завершился без голов. На 60-й минуте единственный мяч в матче забил нидерландский нападающий «Униона» Шеральдо Бекер. Его ассистентом выступил французский защитник Жером Руссийон.

«Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 55 очков после 29 матчей. «Боруссия» М находится на 10-й строчке, заработав 36 очков. В чемпионате Германии лидирует дортмундская «Боруссия» (60).