«Унион» с минимальным счётом обыграл «Боруссию» М в выездном матче Бундеслиги
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Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. «Унион» одержал победу со счётом 1:0.
Первый тайм завершился без голов. На 60-й минуте единственный мяч в матче забил нидерландский нападающий «Униона» Шеральдо Бекер. Его ассистентом выступил французский защитник Жером Руссийон.
«Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 55 очков после 29 матчей. «Боруссия» М находится на 10-й строчке, заработав 36 очков. В чемпионате Германии лидирует дортмундская «Боруссия» (60).
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