Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Унион» с минимальным счётом обыграл «Боруссию» М в выездном матче Бундеслиги

«Унион» с минимальным счётом обыграл «Боруссию» М в выездном матче Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерзеном. «Унион» одержал победу со счётом 1:0.

Первый тайм завершился без голов. На 60-й минуте единственный мяч в матче забил нидерландский нападающий «Униона» Шеральдо Бекер. Его ассистентом выступил французский защитник Жером Руссийон.

«Унион» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 55 очков после 29 матчей. «Боруссия» М находится на 10-й строчке, заработав 36 очков. В чемпионате Германии лидирует дортмундская «Боруссия» (60).

Германия - Бундеслига. 29-й тур
23 апреля 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 1
Унион
Берлин
0:1 Бекер – 60'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023