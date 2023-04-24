Тен Хаг высказался о предстоящем финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем финале Кубка Англии с «Манчестер Сити». Финальная встреча между манчестерскими командами состоится в субботу, 3 июня. Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Это будет отличный финал, но сначала нам нужно сосредоточиться на других вещах. Важно попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы должны снова проявить себя в четверг и воскресенье. В этом сезоне мы так часто показывали, что можем это сделать. Это показывает характер и амбиции этой команды», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Брайтон». «Манчестер Сити», в свою очередь за выход в финал разгромил «Шеффилд».

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