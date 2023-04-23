Хави: я не против, если «Барса» все матчи выиграет 1:0. Меня это мало беспокоит

Главный тренер «Барселоны» Хави после игры 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0) высказался о частых победах своей команды с минимальным преимуществом.
«Это очень хороший результат. Я не против, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это мало волнует.
Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить и больше. Меня не беспокоит подобная ситуация.
То, что мы пропустили лишь девять голов в 30 играх, означает, что мы отлично обороняемся. Однако это не только наша заслуга, но также и неудача соперников», – приводит слова Хави Onefootball.
Сегодня каталонцы дома обыграли «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги – 1:0. Единственным мячом отметился форвард Ферран Торрес.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Барселона» выиграла десять матчей Ла Лиги со счётом 1:0 в текущем сезоне. Рекорд турнира составляет 11 таких побед.
- 23 апреля 2023
-
23:26
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:02
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:33
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:12
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:38
-
21:35
-
21:34