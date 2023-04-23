Хави: я не против, если «Барса» все матчи выиграет 1:0. Меня это мало беспокоит

Главный тренер «Барселоны» Хави после игры 30-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0) высказался о частых победах своей команды с минимальным преимуществом.

«Это очень хороший результат. Я не против, если мы все матчи выиграем 1:0. Меня это мало волнует.

Мы в привилегированном положении. Сегодня все видели, что мы могли забить и больше. Меня не беспокоит подобная ситуация.

То, что мы пропустили лишь девять голов в 30 играх, означает, что мы отлично обороняемся. Однако это не только наша заслуга, но также и неудача соперников», – приводит слова Хави Onefootball.

Сегодня каталонцы дома обыграли «Атлетико» в 30-м туре Ла Лиги – 1:0. Единственным мячом отметился форвард Ферран Торрес.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» выиграла десять матчей Ла Лиги со счётом 1:0 в текущем сезоне. Рекорд турнира составляет 11 таких побед.