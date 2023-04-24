Дьяков: если Карпину и идти куда-то, то только в «Спартак»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Урал» проиграл ростовскому клубу со счётом 1:3.

«Ростов» может занять второе место в этом сезоне, они претендуют на него. Уже концовка чемпионата, осталось не так много игр, команда идёт в верхней части турнирной таблицы, поэтому есть все шансы финишировать в тройке. Да, сейчас ЦСКА набрал форму хорошую, а «Спартак» остаётся серьёзной командой, но такие победы как сегодня над «Уралом» придают психологическую и игровую уверенность. Это важные три очка для «Ростова».

Да, молодым футболистам свойственно играть нестабильно, но в «Ростове» есть опытные игроки, которые могут напихать и подсказать. Плюс в тренерском штабе все люди поигравшие, знают, что делать, и найдут подход к молодёжи. Они смогут объяснить, как играть в концовке чемпионата. В этой команде лидерами могут стать Комличенко, Осипенко, Байрамян, Песьяков – людей хватает. Есть те, кто своим примером поведут команду вперёд.

Заслуга Карпина в успехах «Ростова» есть, всё-таки он главный тренер команды. Без него результата быть не может, игроки не могут сами себя натренировать и решить как играть. Поэтому, если команда идёт наверху, то здесь заслуга тренера большая. Смогут ли Карпина забрать в какой-то другой, более большой клуб? Не знаю, сейчас нет еврокубков, поэтому непонятно есть ли смысл ему куда-то уходить.

Он в замечательной команде, которая находится в отличном городе, всё супер, плюс сборную тренирует. В «Зените» тренерское место занято. Если только в «Спартак» идти, но нужен ли Карпин «красно-белым» и нужно ли это Валерию Георгиевичу? У него и в «Ростове» всё хорошо, никуда уходить не надо», — приводит слова Жьякова Metaratings.