Гаджи Гаджиев: «Крылья» справятся со сложившейся ситуацией и не вылетят

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что команда не вылетит из Российской Премьер-Лиги.
«У «Крыльев» в основном не получается забивать. Команда сама играет нормально, в Кубке играли неплохо. Коллектив у самарцев молодой, они играют динамично, много владеют мячом, есть мастера. Эта команда могла бы быть выше в турнирной таблице. Можно сказать, что «Крыльям» частично не везёт.
Да, психологически самарцам стало играть тяжелее, но так всегда, когда у команды есть ряд поражений. У любого коллектива есть такое напряжение, даже когда есть опытные футболисты, а здесь ребята молодые. Мне кажется, «Крылья» справятся со сложившейся ситуацией и не вылетят. У них нормальная, поставленная игра», – приводит слова Гаджиева Metaratings.
- 24 апреля 2023
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