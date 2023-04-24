Александр Тарханов объяснил причину спада «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал неудачные результаты команды в последних играх.
«Такое бывает, когда у команды начинается небольшой спад, сейчас это происходит с «Уралом». Екатеринбуржцы в последнее время играют много игр, у них есть психологическая усталость, они отдают много эмоций. Они сейчас играют и в чемпионате, и в Кубке. Конечно, у них будет спад.
Когда уровень мастерства у футболистов хороший, всё это не так влияет на команду, а когда уровень средний, это сказывается на коллективе. Также влияет то, что «Урал» не привык играть так часто, в таком высоком ритме, это относится ко многим нашим командам. Даже в Англии случаются такие проблемы: «Ливерпуль» несколько лет подряд показывал хорошие результаты, а потом что-то сломалось, и сейчас они не попадают в Лигу чемпионов», – приводит слова Тарханова Metaratings.
- 24 апреля 2023
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