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Александр Тарханов объяснил причину спада «Урала»

Александр Тарханов объяснил причину спада «Урала»
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал неудачные результаты команды в последних играх.

«Такое бывает, когда у команды начинается небольшой спад, сейчас это происходит с «Уралом». Екатеринбуржцы в последнее время играют много игр, у них есть психологическая усталость, они отдают много эмоций. Они сейчас играют и в чемпионате, и в Кубке. Конечно, у них будет спад.

Когда уровень мастерства у футболистов хороший, всё это не так влияет на команду, а когда уровень средний, это сказывается на коллективе. Также влияет то, что «Урал» не привык играть так часто, в таком высоком ритме, это относится ко многим нашим командам. Даже в Англии случаются такие проблемы: «Ливерпуль» несколько лет подряд показывал хорошие результаты, а потом что-то сломалось, и сейчас они не попадают в Лигу чемпионов», – приводит слова Тарханова Metaratings.

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