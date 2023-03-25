Галактионов — о продлении контракта с Игнатьевым: все решения будут приняты в конце сезона
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о перспективах в команде нападающего Ивана Игнатьева.
«Продление контракта с Игнатьевым? Если вообще оттолкнуться от фамилий, то нет решений на сегодняшний день в продлении или непродлении того или иного игрока. Все решения будут приниматься после того, как мы завершим чемпионат, и дальше будет озвучен список [с кем будут продлены контракты, а с кем — нет]. Всегда есть риск потерять игрока, в том числе и приобрести», — приводит слова Галактионова Sport24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Иван Игнатьев сыграл в 13 матчах за «Локомотив», забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Действующий контракт футболиста с московским клубом истекает летом 2023 года.
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