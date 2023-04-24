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Главный тренер «Акрона» Калешин раскритиковал «Сочи» за увольнение Бердыева

Главный тренер «Акрона» Калешин раскритиковал «Сочи» за увольнение Бердыева
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин не понял причину увольнения Курбана Бердыева из «Сочи».

«Я с ним не общался на эту тему, но вообще странно, конечно. Я не знаю нюансов, но у того же Федотова сначала тоже не всё получалось в «Сочи». Уже затем пришли игроки из «Зенита», удалось попасть в окно возможностей и на пике занять второе место. Само собой, снова такого результата не будет – нет человеческих ресурсов, команду нужно обновлять. Вы приглашаете тренера другой формации. Гаранин находится на абсолютно другом спектре видения футбола. Он берёт молодых игроков, которые потихоньку вливаются в состав.

Для смены вектора нужно не полгода и, возможно, даже не один чемпионат. Просто потому, что разные полюса. В баскетболе и НХЛ есть такое понятие, как команда уходит в перестройку. Менеджеры понимают, что сейчас команде ничего не светит, от возрастных и дорогих игроков избавляются, чтобы освободить потолок зарплат. Берут на драфте молодых – и всё это может длиться от трёх до пяти, а то и восьми лет. В футболе во многом так же. Да, «Сочи» был на девятом месте, но по качеству игры я видел хорошую картинку – то, что у Гаранина было в «Енисее» и «Твери». Нужно ждать, но вы опять шарахаетесь и берёте другого тренера. Опять крайний вектор – более прагматичного специалиста с более вертикальным футболом. Снова требуется время, потому что у футболистов уже, наверное, голова распухла. Одни требования, потом другие, теперь третьи и сейчас будут четвёртые. Странно это выглядит. Какая логика у людей наверху? Может, аргументы и есть, но в прессе их нет. Я лишь выразил своё мнение, основанное на том, что могу увидеть», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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