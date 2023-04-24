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Калешин рассказал, зачем заставляет футболистов «Акрона» чистить зубы после тренировок

Калешин рассказал, зачем заставляет футболистов «Акрона» чистить зубы после тренировок
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о важности чистки зубов футболистами после тренировок.

«Это помогает. Есть исследование в Германии – не помню, какой именно клуб делал. Мы внедрили ещё в «Кубани». Там был Вова Обухов. Умный парень, на веру ничего не воспринимал. Подошёл и спросил, зачем это делать. Я ему объяснил. Кажется, даже сбросил ему ссылку на статью.

У футболиста после тренировки во рту кислая среда на слизистой, она становится щелочной. Чем раньше ты избавляешься от этой среды, тем быстрее мозг воспринимает восстановление гликогенов. Оттянешь на 30 минут – медленнее восстанавливаешься, а на сборах по две тренировки, и важно 4–5 часов между ними провести с максимальной пользой.

У нас у поля была своя раздевалка. Купили 25 зубных щёток и 10 тюбиков зубной пасты. Пацаны сначала смеялись, а я сказал, что буду лично ходить и проверять. У нас были опытные Гогниев, Лёха Гай, Бендзь – они прониклись. А когда делают старшие, то и молодые подтягиваются. Понятно, что когда перестаёшь контролировать, то кто-то прекращает. В «Балтике» было много сознательных пацанов, которые приняли. Оно ведь не работает на дистанции недели или даже месяца, но даёт эффект за сезон», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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