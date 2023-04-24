Бышовец: Калешину было присуще всё, что связано с самоподготовкой — удивительный игрок

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о наставнике «Акрона» Евгении Калешине.

«Помню свои слова, о которых говорит Евгений Калешин. Помню эту ситуацию. Тогда были тренеры, которые с удивлением смотрели, с каким азартом ребята тренировались. Казалось бы, сезон уже закончился, но ещё были официальные матчи — и нужно было побеждать. Выходить и не играть, когда есть болельщики, нельзя.

По сей день в Томске вспоминают нашу команду и игроков. В том числе и Женю Калешина. Удивительный был игрок. Могу сказать, что ему было присуще всё, что связано с самоподготовкой и самоконтролем — профессиональным отношением к делу. Не только выполнить свою работу, но и улучшить её, переосмыслить. Его человеческие качества — требовательность к себе и к партнёрам. Результат «Акрона» не является случайностью. Мы увидели отношения Евгения в матчах команды: не только выполнение установки, тактики, но и самоотдача. Это неслучайно: мне кажется, это требуется не только Калешиным, но и доводится до игроков с их сознанием», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.