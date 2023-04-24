Промес догнал двух лучших бомбардиров РПЛ среди легионеров

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отметился голом в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:3).

Промес отличился на 84-й минуте и принёс красно-белым победу в матче. Гол стал для Квинси 85-м в Российской Премьер-Лиге. Он догнал двух лучших бомбардиров чемпионата среди легионеров — Вагнера Лава и Сердара Азмуна. Матч стал для Промеса 169-м в РПЛ. Для того чтобы забить 85 мячей, Вагнеру понадобилось 168 игр, а Сердару — 203.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами. В следующем туре «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» — с «Уралом».