Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Краснодар» 4:3, результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги 24 апреля 2023 года

«Спартак» победил «Краснодар», отыгравшись с 0:2
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 4:3.

На 11-й минуте Джон Кордоба вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 63-й минуте Александр Соболев отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар, а спустя пять минут оформил дубль. На 74-й минуте Эдуард Сперцян вновь вывел «Краснодар» вперёд. Спустя девять минут Антон Зиньковский сравнял счёт, а затем Квинси Промес вывел вперёд красно-белых.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 11'   0:2 Батчи – 58'   1:2 Соболев – 63'   2:2 Соболев – 68'   2:3 Сперцян – 72'   3:3 Зиньковский – 81'   4:3 Промес – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023