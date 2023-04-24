Goal.com: если «Бавария» не выиграет чемпионат — Тухель будет уволен

«Бавария» может уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера, если мюнхенцам не удастся стать чемпионами Германии в текущем сезоне, сообщает Goal.com.
По информации источника, немецкий специалист серьёзно рискует потерять должность уже спустя два месяца после назначения.
В семи матчах под руководством Тухеля мюнхенцы потерпели три поражения, одержав две победы и ещё дважды сыграв вничью. При Юлиане Нагельсмане баварцы проиграли трижды в 37 играх во всех турнирах.
«Бавария» при этом вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов и Кубка Германии. После предыдущего, 29-го тура чемпионата мюнхенцы пропустили на первое место дортмундскую «Боруссию».
Сообщается, что боссы «Баварии» в понедельник, 22 мая, за пять дней до финальной игры клуба в сезоне проведут заседание и примут окончательные ключевые решения по тренерскому и директорскому составу.
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