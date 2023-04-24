Збигнев Бонек: «Милан» или «Интер» могут выиграть Лигу чемпионов

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек, в бытность игроком выступавший за итальянские «Рому» и «Ювентус», прокомментировал попадание нескольких клубов Серии А в полуфинал еврокубковых турниров.

«Возможен ли финал «Ювентус» – «Рома» в Лиге Европы? Это хороший вопрос, а ещё более хороша реальность: и «Рома», и «Ювентус» выступают в полуфинале небольшими фаворитами, и это даёт возможность, думаю, увидеть чисто итальянский финал в Будапеште. Это будет историческое событие, экстраординарное событие, которое изменит положение итальянского футбола.

Кроме того, один из двух миланских клубов будет играть в финале Лиги чемпионов, и не факт, что кто-то из них обязательно проиграет там, даже если ни тот, ни другой точно не будет фаворитом против «Сити» или «Реала». А в Лиге конференции есть ещё «Фиорентина»… Короче говоря, Италия может получить представительство во всех европейских финалах. Это кое-что значит. Уровень футбола меняется: он поднимается в Италии, или, может, в других странах он немного упал, это нужно тщательно анализировать.

Я часто спорю со своими товарищами по этому поводу. Я утверждаю, что играть в Италии сложнее всего в Европе: если ты хорошо выступаешь в Италии, ты можешь делать это во всём мире. Здесь все так же немного пренебрежительно относятся к инфраструктуре, но как любитель Италии и итальянского футбола я надеюсь, что скоро всё вернётся к тому, что было в 80-х, когда Италия была центром футбольной Европы», – сказал Бонек в интервью радио Rai.