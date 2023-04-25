«Милан» обошёл «Рому» в таблице Серии А. Команда идёт в лигочемпионской зоне

Завершились матчи 31-го тура чемпионата Италии. По его итогам «Милан» поднялся на четвёртое лигочемпионское место, обойдя «Рому».
В воскресенье, 23 апреля, «Милан» на домашнем стадионе благодаря дублю Рафаэла Леау разобрался с «Лечче» – 2:0.
В понедельник, 24 апреля, «Рома» на выезде уступила «Аталанте» со счётом 1:3. Это первое поражение римлян за четыре последних матча в чемпионате.
Таким образом, «Милан» набрал те же 56 очков, что и «Рома», и благодаря дополнительным показателям опередил команду Жозе Моуринью в турнирной таблице, заняв четвёртое место. Команды отстают от идущего третьим «Ювентуса» на три балла.
Очная встреча между клубами состоится в субботу, 29 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме. Начало игры – в 19:00 мск.
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