Дортмундская «Боруссия» намерена подписать Маунта или Галлахера

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Полузащитники «Челси» Мэйсон Маунт и Конор Галлахер интересны дортмундской «Боруссии». Оба игрока оцениваются руководителями лондонского клуба ориентировочно в € 50 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, английские хавбеки во многом заинтересовали «Боруссию» из-за возможного расставания летом со своим лидером и главной звездой – 19-летним Джудом Беллингемом, товарищем Маунта и Галлахера по сборной Англии.

В текущем сезоне Маунт провёл 24 игры в чемпионате Англии и забил три гола. Галлахер сыграл в АПЛ 28 раз и отметился двумя мячами.

Контракт Маунта с «Челси» заканчивается в июне 2024 года, в то время как соглашение Галлахера с клубом предусмотрено до лета 2025-го.

«Боруссия» на данный момент только прорабатывает возможность приобретения игроков лондонской команды. Переговоры между клубами ещё не начинались.