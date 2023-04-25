Дортмундская «Боруссия» намерена подписать Маунта или Галлахера

Полузащитники «Челси» Мэйсон Маунт и Конор Галлахер интересны дортмундской «Боруссии». Оба игрока оцениваются руководителями лондонского клуба ориентировочно в € 50 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, английские хавбеки во многом заинтересовали «Боруссию» из-за возможного расставания летом со своим лидером и главной звездой – 19-летним Джудом Беллингемом, товарищем Маунта и Галлахера по сборной Англии.
В текущем сезоне Маунт провёл 24 игры в чемпионате Англии и забил три гола. Галлахер сыграл в АПЛ 28 раз и отметился двумя мячами.
Контракт Маунта с «Челси» заканчивается в июне 2024 года, в то время как соглашение Галлахера с клубом предусмотрено до лета 2025-го.
«Боруссия» на данный момент только прорабатывает возможность приобретения игроков лондонской команды. Переговоры между клубами ещё не начинались.
- 25 апреля 2023
-
01:20
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:35
-
00:35
-
00:25
-
00:13
-
00:07
- 24 апреля 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:43
-
23:32
-
23:29
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:32
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:26
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:12