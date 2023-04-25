Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Аталантой» в Серии A

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (1:3).
«Мы закончили матч с девятью игроками из-за травм и даже попали в штангу. Мы могли сделать счёт 2:3. Мне очень, очень трудно критиковать эту команду. Они играют в пределах своих возможностей. Я думаю, что у каждого тренера даже в самых богатых клубах будет проблема, когда не будет игроков. Для некоторых команд это небольшая проблема, для нас это огромная проблема. Это сплоченная команда, в трудные моменты мы всегда вместе, и я думаю, что болельщики также гордятся этой командой.
Травмы связаны с количеством матчей. Сегодня мы пытались защитить тех игроков, которые, как показал медицинский персонал, были более усталыми после матча в четверг», — приводит слова Моуринью Reuters.
На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков.
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