Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на матче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказался о работе главного арбитра матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Локомотивом» Сергея Карасёва. Игра завершилось со счётом 1:1.

«Хорошая работа Карасёва. Разобрался он в эпизоде с удалением Митая. Тут вопросы не к арбитру, а к игроку «Локомотива», который вышел на замену и за 20 минут получил две жёлтые карточки за одинаковые нарушения.

Единственный момент: на 25-й минуте Карасёву нужно было показывать жёлтую карточку. В Заболотного влетели с двух ног, а арбитр дал принцип преимущества и ничего не показал, когда мяч вышел из игры. Это грубая игра со стороны футболиста «Локомотива», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.