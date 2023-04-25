Арбитр Федотов оценил работу Карасёва на матче ЦСКА — «Локомотив»
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Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказался о работе главного арбитра матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Локомотивом» Сергея Карасёва. Игра завершилось со счётом 1:1.
«Хорошая работа Карасёва. Разобрался он в эпизоде с удалением Митая. Тут вопросы не к арбитру, а к игроку «Локомотива», который вышел на замену и за 20 минут получил две жёлтые карточки за одинаковые нарушения.
Единственный момент: на 25-й минуте Карасёву нужно было показывать жёлтую карточку. В Заболотного влетели с двух ног, а арбитр дал принцип преимущества и ничего не показал, когда мяч вышел из игры. Это грубая игра со стороны футболиста «Локомотива», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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